Energia. Meloni vede Cingolani: Contenere prezzi

(DIRE) Roma, 4 Ott. – “Nel corso del pomeriggio, Meloni ha anche incontrato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Al centro del colloquio il dossier energetico e il punto sulle dinamiche in discussione in sede europea per contenere il prezzo dell’energia”. Lo si apprende da fonti di FdI. Il tema è stato affrontato dalla presidente di FdI anche su Facebook con un post: “La crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata.

Fratelli d’Italia e i Conservatori europei da sempre sostengono che il vero compito dell’Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri. Azioni di singoli Stati tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo. Sosterremo in Europa ogni azione volta a contrastare i fenomeni speculativi e gli ingiustificati aumenti del costo dell’energia e appoggeremo ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese”. (Anb/ Dire) 19:44 04-10-22