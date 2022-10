La Barcolana di Trieste storico appuntamento con la vela sta per iniziare

08.00 – A poche ore dall’inizio dalla Barcolana, storico avvenimento per il pianeta velistico italiano ed internazionale, che si svolge la seconda Domenica del mese di Ottobre nelle acque del Golfo di Trieste, il fermento degli appassionati e dei partecipanti è palpabile. La città di Trieste è proiettata verso l’avvenimento con una serie di iniziative tese a interessare ancor più l’opinione pubblica. Di seguito le informazioni generiche dell’evento sportivo da sito ufficiale https://www.barcolana.it/ .

Ecco il percorso della Barcolana54 presented by Generali, confermato rispetto alla precedente edizione. Si tratta di un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche.

La partenza è fissata alle ore 10.30 e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare; si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata.

