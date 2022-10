Autonomia. Gelmini: Obiettivo è voto consapevole dei cittadini

(DIRE) Firenze, 14 Ott. – “L’autonomia differenziata non ha a che fare con lo scontro fra nord e sud, questo non è solo un retaggio del passato, ma va totalmente abbandonato. L’autonomia differenziata va declinata dentro i diritti di cittadinanza, che devono essere garantiti a tutti, con un fondo di perequazione che deve essere improntato alla solidarietà, ma l’obiettivo è mettere i cittadini in condizione di poter esprimere un voto consapevole su come ha governato un amministratore locale”.

Lo dichiara la ministra degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, intervenendo a Sky live a un dibattito dedicato al futuro delle autonomie. Pertanto, aggiunge Gelmini, l’autonomia differenziata, “ha a che fare con la trasparenza e i risultati che come amministratori di territorio siamo chiamati a conseguire”. (Cap/ Dire) 15:27 14-10-22