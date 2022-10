09.15 – Nell’odierna operazione di Polizia risultano 24 indagati, a vario titolo, per detenzione materiale pedopornografico a Catania, Siracusa e Ragusa. Le indagini, coordinate dal Centro nazionale per contrasto pedopornografia online della Polizia Postale, sono state avviate dopo il sequestro di alcuni dispositivi durante un’altra operazione in Lombardia a Milano.

FMP