Un serpente capace di uccidere un elefante scappa dal suo terrario di uno zoo in Svezia

Da questo fine settimana, il personale della struttura ha cercato di mettere le mani su un cobra reale che è scappato da un varco. Una parte dello zoo è ancora chiusa

Questo fine settimana, un cobra reale dello zoo di Skansen a Stoccolma, in Svezia, è scappato dal suo terrario pochi giorni dopo il suo arrivo. Secondo i media locali, lunedì il personale lo stava ancora cercando e parte della struttura era ancora chiusa al pubblico. Il sito web dello zoo indica che il serpente non è stato ancora trovato martedì, mercoledì 26 ottobre. I nostri colleghi spiegano che sono state installate trappole adesive per cercare di catturarlo se dovesse muoversi. Il rettile potrebbe essere nascosto da qualche parte nel soffitto. Houdini, il soprannome dato al rettile in onore del famoso mago, è riuscito a infilarsi in un varco per riconquistare la sua libertà. A priori, non dovrebbe avventurarsi fuori, la temperatura è troppo fredda per lui. La sua fuga è stata filmata da un visitatore. Secondo gli esperti, il cobra reale è il serpente velenoso più lungo del mondo. È anche particolarmente pericoloso. “Alla velocità della luce, può mordere la sua preda una o più volte, iniettando fino a 600 mg di veleno in un morso, mentre la dose letale è di 20 mg per un essere umano. Quindi, un solo morso di cobra reale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è sufficiente per uccidere un elefante asiatico. Non c’è da stupirsi che lo zoo prenda precauzioni… anche perchè questa specie è naturalmente calma ed è improbabile che attacchi.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”