Giunta, la Regione Calabria a sostegno della candidatura della Locride a Capitale della Cultura per il 2025

Giunta – Catanzaro, 01/11/2022

Su proposta della vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Istruzione, Formazione e Pari opportunità, Giusi Princi, la Giunta, nell’ultima riunione, ha stabilito di sostenere la candidatura della Città Metropolitana di Reggio Calabria – nello specifico il territorio della Locride – per il conferimento del titolo “Capitale italiana della cultura 2025”.

“Siamo con determinazione impegnati – afferma la vice presidente – a sostenere il progetto di candidatura per il conferimento di questo prestigioso riconoscimento nei confronti di un’area con un forte potenziale di sviluppo. La proposta è il risultato – rimarca Princi – di un’interlocuzione sinergica, di un forte coinvolgimento in un importante lavoro di squadra tra enti promosso dal Gal terre locridee; racchiude i caratteri unitari e identitari dei 42 Comuni ricadenti nel territorio interessato”.

“Il progetto – specifica Giusi Princi – rappresenta l’unica candidatura calabrese ed è stato voluto con determinazione dal presidente Occhiuto e da tutta la Giunta regionale. Pertanto, nell’eventualità di un esito positivo, abbiamo deliberato un contributo finanziario dell’importo di 50 mila euro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il riconoscimento a Capitale italiana della cultura 2025 rappresenta, uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e non, efficace e capace di contribuire in maniera duratura e sostenibile alla strategia di sviluppo locale, non solo dei territori interessati ma di tutta la regione”.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?30478