Iran: una operazione per riportare l’ordine

Gran Bretagna, Stati Uniti, Arabia Saudita, Israele, e la Germania, si sono unite per lanciare una operazione per sovvertire l’Iran, per stabilizzare le rivolte in nome di Masha Amini, che sono scoppiate da due mesi.

Ad affermarlo è Esmail Khatib il Ministro dell’Intelligence iraniano, queste è quanto ha dichiarato: “Negli eventi recenti, la mano del regime sionista è stata la più evidente, nelle sue propagazioni anche le mani del regime britannico e saudita erano tra le più evidenti, e tutte le spese per lo spettacolo messo in atto dalla corrotta Berlino per la propaganda, per creare l’atmosfera appropriata, affittare i materiali per filmare e le strutture per la presenza dei rappresentanti dei media sono state pagate dai sauditi” (Fonte: Ansa.it).

