Gli 80 anni di Martin Scorsese

Oggi Martin Scorsese, uno dei cineasti più famosi al mondo, compie 80 anni. Nato nel 1942 nella grande mela da genitori italo americani, i nonni erano emigrati da Palermo, Scorsese crebbe nel quartiere Little Italy, tra la cultura italiana.

La sua carriera è costellata di successi; tra i numerosi premi cinematografici ricevuti, l’Oscar alla miglior regia nel 2007 per The Departed – Il bene e il male, la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1976 per Taxi Driver, il Leone d’oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia nel 1995, tre Bafta e quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera, nel 2010).

I suoi film sono considerati dei veri e propri capolavori ,ed è uno dei principali esponenti della “new hollywood”, ovvero quel periodo del grande cambiamento cinematografico statunitense, avvenuto tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80.

AO