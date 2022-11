Iran: morte 378 persone da inizio della rivoluzione

Questa notte in Iran vi sono state diverse proteste in ben 23 città, ma tutte sfociate in violenze che hanno causato diversi feriti e morti. Internet è stato limitato, ma i cittadini iraniani condividono comunque le loro lotte via social.

Sono passati tre mesi da quando è iniziata la rivoluzione in nome di Masha Amini, da allora è stata attuata una repressione, le forze dell’ordine hanno ucciso 378 persone, tra cui 47 minori. A dare la notizia è Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore della ong con sede in Norvegia, Iran Human Rights (Ihr) (Fonte:Tgcom24.it).

