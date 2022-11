Superbonus. Gasparri: Da FI proposta per attività in corso

(DIRE) Roma, 27 Nov. – “Sulla questione bonus edilizia, 110%, è indispensabile introdurre nel decreto aiuti quater delle norme a tutela dei crediti che si riferiscono alle attività svolte e in corso. Forza Italia avanza una precisa proposta che può essere recepita dal governo e che è in linea con le richieste pubblicamente avanzate dall’ABI, Associazione delle banche italiane e dall’Ance, l’associazione dei costruttori.

È evidente che in futuro la misura dovrà essere rivista profondamente, per quanto riguarda le situazioni in essere però è indispensabile approvare il nostro emendamento che tutela le aziende, quanti hanno avviato lavori di ristrutturazione, la corretta gestione dei crediti pendenti.

Il Governo ha già approfondito la questione e siamo certi che sarà favorevole alle nostre proposte ragionevoli e gestibili nel quadro dei criteri e dei principi che reggono la finanza pubblica”. Lo dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Com/Anb/ Dire) 15:24 27-11-22