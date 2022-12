Alle 11.30 del 3 Dicembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Corsico, in via Alzaia Trento, per lo scoppio di un bruciatore all’interno di un’azienda, mentre alcuni operai stavano eseguendo la manutenzione. Lievi i danni alla struttura, rotti alcuni vetri dell’azienda. Sul posto a Corsico 2 squadre dei Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83324