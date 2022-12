La Giornata Mondiale dei Diritti Umani si celebra oggi, un giorno stabilito nel ricordo dell’Assemblea in cui le Nazioni Unite (ONU) adottarono la Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948. Sono previste manifestazioni a Roma ed in altre città italiane come anche in altre capitali europee. I diritti umani sono oggi a rischio in molte zone del globo ed a causa di problematiche sempre differenti.

I fattori ambientali e politici incidono in maniera determinate sui diritti umani. Coloro che festeggiano oggi la Giornata Mondiale dei Diritti Umani sanno l’umanità è messa alla prova dalla crisi climatica, dalla pandemia di Covid-19, dai crescenti conflitti e dall’instabilità economica.

Una riflessione a parte merita il conflitto che si sta combattendo in Ucraina, la guerra per definizione è, a tutte le latitudini, lo “stupro” dei diritti umani. Lo slogan scelto quest’anno per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani è: “Dignità, libertà e giustizia per tutti” e l’invito all’azione è #StandUp4HumanRights.

Fabrizio Pace