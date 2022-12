Pusher sorpreso all’opera dalla Polizia di Stato a due passi da una scuola materna

Il Commissariato San Giovanni dà una pronta risposta agli esposti dei residenti

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un pusher di coca proprio a due passi da una scuola materna in via Montebello. In manette è finito uno spacciatore marocchino di appena 22 anni, sorpreso all’opera intorno alle 18.30 dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni.

Proprio nei giorni scorsi, l’area urbana tra la Stazione Leopolda e Porta al Prato era stata al centro di alcuni esposti della cittadinanza, relativi proprio al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Il Commissariato, d’intesa con la Questura, non ha perso tempo e ha subito schierato le sue forze in campo. Così gli esperti investigatori di Lungarno della Zecca Vecchia si sono appostati a macchia d’olio, mimetizzandosi alla perfezione tra i passanti e le persone alle fermate di autobus e tramvia.

Il loro lavoro, sotto la pioggia incessante, ha rapidamente confermato i sospetti sul 22enne sorpreso poco dopo a vendere una dose di cocaina ad un cliente in cambio di 40 euro in contanti.

Durante il controllo, dalle tasche del giovane sono saltate fuori alte cinque dosi della stessa polvere bianca.In questo caso la Legge, essendo la cessione di droga avvenuta in prossimità di scuole, prevede un aggravante specifico al reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Firenze/articolo/1444639c839cdb0b9526010327