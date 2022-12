Numero morti a causa della frana nel campeggio di Batang Kalì sale a 21

08:40 – Com’era purtroppo prevedibile il bilancio delle vittime della frana che ha investito il campeggio a Batang Kalì è aumentato. Le autorità locali adesso confermano 21 vittime, tra le quali 5 bambini.

Ma i dispersi ancora sono molti. Nel momento in cui la frana ha investito il campeggio pare ci fossero circa 90 persone che stavano dormendo. Finora, i soccorritori, hanno tratto in salvo circa 60 persone ma altre mancano all’appello. Ci sono 7 ferito sempre in base alle stime fornite dall’autorità di Kuala Lumpur.

