Trasporti. Voli Alghero: al via “procedura rapida”

(DIRE) Cagliari, 4 Gen. – “Un incontro sostanzialmente positivo per il futuro dell’aeroporto di Alghero, si va verso una procedura rapida da sottoporre alla Commissione Ue che garantisca gli oneri di servizio pubblico nelle rotte della continuità territoriale”. Così l’assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Antonio Moro, al termine della riunione in videoconferenza con i funzionari del ministero dei Trasporti e di Enac sul “caso” dell’aeroporto di Alghero, “snobbato” dalle compagnie aeree sul bando per la continuità aerea dell’isola.

“Questa procedura ha trovato la condivisione del ministero e dell’Enac e, attraverso la rappresentanza italiana a Bruxelles, sarà portata a conoscenza della commissione Europea- spiega Moro-. La vendita dei biglietti su Cagliari e Olbia, invece, sarà immediatamente autorizzata non appena saranno concluse le necessarie verifiche amministrative”, specifica l’assessore. (Api/ Dire) 16:06 04-01-23