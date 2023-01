Brasile: Marina Silva farà di tutto per aiutare l’ecosistema brasiliano

Marina Silva, ministra dell’ambiente del Brasile, durante una cerimonia ha voluto sottolineare che il paese non sarà più un “reietto” in merito alla questione ambientale e farà di tutto per combattere la deforestazione in Amazzonia. Silva da sempre è stata considerata una paladina e leader per l’ambiente, ed è stata nominata dal nuovo Presidente Lula. Per lei è la seconda volta al governo, già tra il 2003 e il 2008, aveva ricoperto le veci di ministra per l’ambiente, ma di dimise per via di vari contrasti con il capo di governo.

“Attraverso la salvaguardia dell’Amazzonia e la lotta ai crimini ambientali, il Brasile potrà portare investimenti e aprire il mercato ai nostri prodotti“, le parole della neo-ministra.

Il suo portafoglio verrà utilizzato per la creazione di segreterie per il controllo della deforestazione, la gestione dell’ambiente urbano, per le popolazioni indigene e le comunità tradizionali, attraverso l’aiuto di altri ministeri (Fonte: ansa.it).

