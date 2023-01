ATP: Novak Djokovic supera Medvedev ed è in finale

Novak Djokovic noto con la traslitterazione Djokovic, detto Nole, è in finale dell’ATP 250 di Adelaide in Australia. Il campione serbo, ha superato in due set 6-3,6-4 il russo Daniil Medvedev.

Grande prova oggi per Novak Djokovic che dimostra sempre di essere in forma smagliante, non perde un colpo. Djokovic non commette alcune errore e merita la finale dell’ATP 250. I tanti tifosi accorsi si sono divertiti e molto contenti della bella prova del tennista serbo, il quale ricambia sempre con grande affetto con la sua maestria sfoggiando dei colpi da maestro vincendo il mach con molta tranquillità. (fonte. ANSA) (foto di repertorio)

VB