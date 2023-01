California: approvata la dichiarazione di emergenza

Per via delle forti piogge che oramai flagellano la California da tre settimane, migliaia di persone sono rimaste senza elettricità e molti sono stati costretti ad abbandonare le loro dimore per motivi di sicurezza. Si teme che il maltempo possa bloccare la viabilità nelle principali strade, rendendo quindi impossibile la circolazione dei mezzi di soccorso.

Il Presidente Joe Biden, ha approvato la dichiarazione di emergenza per la California, ordinando ulteriori aiuti federali nelle aree più devastate.

Piogge che sembrano non placarsi, solo dalla prossima settimana sarà previsto il bel tempo (Fonte: ansa.it).

AO