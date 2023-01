I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un capannone con all’interno una fonderia a Castano Primo, in via Turbigo. Sul posto sono giunte quattro squadre VVF dal comando di Milano e due da quello di Varese. Gli operatori VVF hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l’area. Si indaga sulle cause del rogo. Non risultano persone coinvolte.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83944