Ronaldo in tv in chiaro: Sportitalia compra i diritti del Campionato Arabo

Si comincia con Al Nassr-Ittifaq, domenica prossima

(DIRE) Roma, 19 Gen. – Sportitalia ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia il campionato arabo. Cristiano Ronaldo sarà dunque visibile in chiaro, sul canale 60 del digitale terrestre. “A partire da domenica 22 Gennaio – si legge nella nota della tv – Sportitalia trasmetterà in diretta ed esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre tutte le partite dell’Al Nassr. Si comincia con Al Nassr-Ittifaq (in programma alle ore 18,30), attesissimo debutto di Ronaldo con la nuova maglia.

La copertura del campionato saudita sarà ampia: ogni settimana è prevista la diretta non solo delle sfide dell’Al Nassr (sempre sul canale 60 del digitale terrestre) ma anche di un’altra partita a rotazione. E non finisce qui perché tutta l’avventura di Cristiano in Arabia sarà seguita: Ronaldo-cam per non perdersi nemmeno un istante delle sue prestazioni, allenamenti, backstage e altro saranno pubblicati anche sui canali social di Sportitalia per valorizzare al meglio la presenza del fuoriclasse in un campionato emergente. Sportitalia si è assicurata i diritti per il mercato italiano di tutto il pacchetto e non solo della trasmissione delle partite”. (Red/ Dire) 13:18 19-01-23 (foto di reprtorio)