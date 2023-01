Pavia: Produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Arrestato un uomo che aveva trasformato il sottotetto di casa in una serra per la produzione di Canapa Indiana

La Guardia di Finanza, al termine di un’indagine diretta dal Sost. Procuratore dott. Andrea Zanoncelli, ha eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un soggetto italiano dedito alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

(…) L’operazione, eseguita dopo un periodo di stretto monitoraggio del responsabile, ha consentito di rinvenire una coltivazione indoor di marijuana nascosta nel sottotetto della sua abitazione. In particolare, i militari del Gruppo di Pavia, hanno setacciato l’abitazione dello spacciatore senza trovare alcunchè per poi scoprire una botola nascosta per mezzo della quale si accedeva ad un angusto sottotetto utilizzando una scala. Nella “peculiare” soffitta i finanzieri hanno rinvenuto ben tre serre da interno, ove veniva coltivate varie tipologie di Canapa Indica, circa 2 etti di marijuana già essiccata, 80 grammi di hashish, centinaia di semi di marijuana e numeroso materiale per la coltivazione. Le decine di piante rinvenute avrebbe prodotto, al termine dl ciclo di essiccamento e pulitura, oltre 4 kg di marijuana pronta per lo spaccio.

Posto quanto sopra i militari procedevano all’arresto in flagranza di reato del soggetto in violazione della normativa sugli stupefacenti in quanto, senza alcuna autorizzazione, produceva e deteneva ai fini di spaccio ingente quantitativo di droga.

