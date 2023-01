Rimborso accise veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate

Il decreto-legge n. 179/2022 , per il periodo 1° Dicembre – 31 Dicembre 2022 , ha ripristinato il rimborso accise per i veicoli euro V ed euro VI, che sarà pari a 64,18 euro per mille litri.

Sono esclusi, dunque, dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio relativi ai consumi effettuati tra il 1° Ottobre ed il 30 Novembre 2022.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono coloro che esercitano l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

(a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose

per conto di terzi;

(b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di

cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

(c) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

L’importo del rimborso risultante dalla dichiarazione potrà essere:

Utilizzato in compensazione o richiesto in restituzione in denaro

SCADENZE: la dichiarazione di rimborso accisa può essere presentata dal 1° Gennaio al 31 Gennaio 2023

