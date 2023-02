“Passato” il DDL sull’autonomia differenziata

Attilio Fontana, governatore Regione Lombardia

Questa riforma non crea divisioni, non spacca niente, chiede solamente che i compiti che oggi svolge lo Stato siano svolti dalle Regioni, ottenendo le cifre che oggi spende lo Stato.E’ solo una diversa organizzazione amministrativa.

Le ragioni che rendono “inaccettabile” l’ipotesi di autonomia per De Luca sono diverse. Innanzitutto “chi definisce i Lep? (livelli essenziali delle prestazioni – ndr). Occorre un organismo tecnico e non politico”. Poi, “è insostenibile una riforma a costo zero. Come si recuperano i divari regionali nella spesa pubblica?”. Pure “inaccettabile l’ipotesi di residuo fiscale trattenuto dalla regioni a maggiore capacità fiscale; così come “inaccettabili i contratti integrativi regionali per la Sanità. Questo renderebbe impossibili servizi uniformi per i cittadini, e spaccherebbe il sistema sanitario nazionale; Inaccettabile il ridimensionamento scolastico a danno essenzialmente del Sud”.

È la premessa di una lunga dichiarazione, messa nero su bianco, del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che torna a ribadire il suo no al progetto di riforma curato dal ministro Roberto Calderoli. “È un vero peccato. L’esigenza di modernizzare l’Italia e il suo sistema economico, amministrativo e istituzionale è una necessità urgente – aggiunge – per questo, sarebbe necessaria la massima unità e condivisione come precondizione per produrre risultati concreti, senza spaccare l’Italia”.

“Non si si sfugge alla sensazione che questo rilancio dell’autonomia differenziata in modo così affrettato e ideologizzato risponda a esigenze politiche di partito e a scadenze elettorali a breve. La bozza di riforma circolata in queste ore è tale da rafforzare tutte le preoccupazioni già avanzate, rispetto a una riforma istituzionale tanto inefficace quanto foriera di pericoli gravi per l’unità del Paese”.

“Possiamo accettare” un progetto di autonomia differenziata “se le Regioni sono messe tutte più o meno sullo stesso livello di partenza, se facciamo un lavoro preliminare di riequilibrio. Se il governo dice che per questo riequilibrio, che costa almeno 50-60 miliardi, non ci sono risorse, di questa questione dell’autonomia differenziata non se ne può nemmeno parlare”. Lo ha detto il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Oggi parliamo di intese uniche tra regioni e governo per dare solo ad alcune di esse più poteri. Un’impresa che ha più sedi, avrebbe in alcuni posti come interlocutore la Regione, in altri lo Stato: sarebbe una follia”.

“Cittadini e professionisti, a vario titolo, del Mezzogiorno – osserva Schifani – hanno gli stessi diritti di quelli del Nord. Esiste ancora oggi una sperequazione infrastrutturale nel Paese. Poi c’è il tema della insularità, riconosciuta ormai in Costituzione, che è un tema fondamentale nell’ambito della riforma dell’autonomia. È giusto che alle regioni insulari siano date misure compensative per la marginalità geografica in cui sono costretti a vivere milioni di italiani.

Il Governatore della Sicilia, Renato Schifani, commenta così il provvedimento sull’autonomia regionale differenziata portato dal ministro Calderoli in Consiglio dei Ministri. “Come è ormai noto sono contrario all’idea di una Italia a due velocità. Pur nel rispetto della Costituzione che prevede la possibilità per le regioni di avere una maggiore autonomia, sono convinto che sia necessaria una omogeneizzazione degli aspetti infrastrutturali ed economici del nostro Paese. I miei colleghi governatori del Nord conducono battaglie a difesa dei loro territori sostenendo anche una maggiore capacità nel versamento dei tributi, ma su servizi essenziali come sanità e scuola resto convinto che non possono esserci medici o professori più pagati al Nord e meno al Sud”.

Un parere contrario all’autonomia, così come prospettata da Calderoli, arriva dagli ordini dei medici. “ Occorrerebbe rivedere il disegno di legge sull’autonomia differenziata, presentato dal ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, che è arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri”. È l’appello che Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), rivolge alla politica.

”Tutte le persone sono uguali davanti alla Repubblica -come recita l’articolo 3 della Costituzione, che dichiara che ogni persona è uguale per lo Stato, senza distinzione alcuna, senza differenza di censo, di stato, di opinione, di lingua, di religione, di sesso e così via – . E anche per la salute vale la stessa questione. Orbene, il testo che è stato presentato sull’autonomia differenziata, che esalta ovviamente il ruolo delle Regioni, rischia di non essere un testo che aiuta a colmare le differenze che, purtroppo, esistono sul territorio nazionale e le disuguaglianze in tema di salute”.

Cgil

Il progetto sull’Autonomia differenziata “è sbagliato e va contro il Paese”, che “è già diviso, ha già troppe disuguaglianze. Non è quello di cui ha bisogno”. Cosìil segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sottolineando che tale “logica indebolisce il Paese, anche nel rapporto con gli altri Stati, rischia di mettere in discussione il rapporto con le parti sociali, perché non è stato discusso con nessuno, e svilisce il ruolo del Parlamento”. “Dietro alla logica dell’autonomia c’è la messa in discussione anche dei contratti nazionali di lavoro”, aggiunge Landini. Per il segretario generale della Cgil, invece “servono politiche di sistema, politiche industriali comuni, una riforma fiscale degna di questo nome, un servizio sanitario vero, non ventuno servizi sanitari, e una lotta senza quartiere alla precarietà. Il Paese ha bisogno di applicare i principi della Costituzione e di fare riforme che vadano in questa direzione”, conclude.

Per Elly Schlein, candidata alla segreteria del PD, “Quello di Calderoli è un progetto che è stato portato in Cdm attraverso delle forzature. Non è stato fatto il confronto che serviva nelle sedi opportune con le regioni. E io spero che le regioni del Sud si ribelleranno e anzi che anche le regioni guidate da presidenti del Pd vorranno chiedere la convocazione urgente della conferenza Stato-regioni per esprimersi su quello che sta accadendo. Questo confronto andava fatto prima di portare quel disegno di legge in Cdm. Non è stato fatto perché ci sono le elezioni in Lombardia tra una settimana”. “Noi a questo disegno dobbiamo opporci con tutta la forza”.