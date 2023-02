19:30 – Lo avevamo promesso e lo stiamo portando avanti: punizioni esemplari per chi maltratta, abbandona e uccide gli animali da compagnia.

La settimana prossima presenteremo come Lega una proposta di legge in Parlamento, scritta con diverse associazioni, per proteggere gli amici a quattro zampe e non solo da ogni tipo di maltrattamento e violenze.

saranno contemplati nella progetto dei legge in favore degli animali anche i reati zooerastia e zoopornografia.

Federica Romeo