Morto sul lavoro a Bari. Paolo Capone, Leader UGL: “Implementare controlli e puntare sulla formazione per fermare strage dei lavoratori”

“Esprimo il cordoglio dell’UGL alla famiglia dell’operaio deceduto dopo essere precipitato da una scala mentre era impegnato in un intervento in alcuni box condominiali a Bari. L’ennesima tragedia che si doveva e poteva evitare. Sono state 1.090 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nel 2022. Siamo in presenza di una vera e propria strage quotidiana di fronte alla quale non è possibile parlare di fatalità. E’ prioritario rafforzare l’organico degli enti ispettivi per implementare i controlli. Al contempo occorre puntare sulla formazione per prevenire ulteriori infortuni. La manifestazione silenziosa dell’UGL ‘Lavorare per vivere’ ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul tragico fenomeno delle cosiddette ‘morti bianche’”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Giuseppe Sanzò, Segretario Regionale UGL Puglia, in merito all’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio, precipitato da una scala mentre era impegnato in un intervento in alcuni box condominiali a Bari.

Comunicato Stampa