Matera. Fugge dopo aver investito sulle strisce un pedone con il suo cane: denunciato il presunto responsabile

Una studentessa di 23 anni insieme al suo cane di razza “pastore tedesco” sono stati investiti in viale Carlo Levi mentre attraversavano sulle strisce pedonali. La persona alla guida del veicolo non si è fermata per dare soccorso, dandosi alla fuga.

Sul posto è prontamente giunto personale del 118 e della Polizia Locale di Matera. La ragazza è stata ricoverata presso il locale nosocomio, avendo riportato lesioni e fratture gravi su tutto il corpo, mentre per il cane non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo a causa del violento impatto.

L’immediato intervento di personale della Polizia Locale ha consentito di rinvenire e sequestrare alcuni frammenti di carrozzeria, utili per determinare la tipologia e il colore del veicolo sul quale viaggiava il pirata della strada. Le successive indagini, svolte in collaborazione con gli agenti della Polizia di Stato di Matera, hanno permesso di individuare l’autovettura – una Citroen C3 di colore scuro – e il presunto responsabile.

La Squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Matera ha rintracciato il veicolo, che presenta palesi segni riconducibili all’impatto, e, successivamente, la persona che presumibilmente era alla guida. Nei suoi confronti sono stati ipotizzati i reati di lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso, per i quali è stato deferito all’A.G.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Matera/articolo/105863f361998edeb363313911