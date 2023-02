Cospito. Ronzulli (FI): Lo Stato è sotto attacco ma non arretrerà

(DIRE) Roma, 24 Feb. – “Come reazione ad una legittima sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di Alfredo Cospito contro il 41 bis, gli anarchici dichiarano guerra allo Stato, minacciano pesantissime ritorsioni e si preparano a mettere a ferro e fuori il Paese.

Le Istituzioni sono sotto attacco da parte dei seguaci di un terrorista, di un anarchico che si auto definisce ‘insurrezionalista’, e che proprio all’insurrezione punta. A giudicare dalle reazioni che sta provocando, Cospito tira i fili della sommossa e, quindi, merita fino in fondo il regime del carcere duro.

Lo Stato non arretra, non si farà intimidire e saprà reagire, reprimendo ogni genere di aggressione, individuando e punendo in modo esemplare i responsabili”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Com/Pol/ Dire) 21:11 24-02-23