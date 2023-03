8 Marzo. Spinelli (FdI): coltivare uguaglianza tutti i giorni

(DIRE) Roma, 8 Mar. – “È un onore per me intervenire in questo giorno così importante. E con commozione prendo atto che, per la prima volta nella storia della Repubblica, noi parlamentari abbiamo per presidente del Consiglio una donna: Giorgia Meloni.

Celebrazioni e ricorrenze sono importanti, ma servono misure concrete e messaggi mirati ogni giorno. Vorrei sensibilizzare alla cultura del rispetto e dell’uguaglianza soprattutto le nuove generazioni. A loro darei un consiglio: non lasciatevi fuorviare da chi tratta le donne con violenza e frustrazione.

C’è tanta strada da fare, ma intervenire si può e si deve partendo dalla scuola dove si deve promuovere la parità di genere. Vorrei augurare un buon 8 marzo a tutti nella speranza di far fronte comune in favore delle donne non soltanto in giornate come questa, ma tutto l’anno”. Lo dichiara in Aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli. (Vid/ Dire) 20:57 08-03-23