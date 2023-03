California: le inondazioni hanno messo in ginocchio i cittadini

Il maltempo sembra non voler abbandonare la California, una tempesta ha portato pioggia e inondazioni nello stato, due persone sono morte e altri 10.000 abitanti hanno dovuto evacuare. Joe Biden ha deciso di approvare la dichiarazione d’emergenza, che era stata richiesta dal governatore Gavin Newsom per oltre 25 milioni di persone e il servizio meteo locale ha alzato l’allerta precipitazioni al livello massimo di 4 su 4. 25.000 case sono senza elettricità, secondo Secondo PowerOutage.us .

Qualche giorno fa a Lake Arrowhead, intorno a San Bernardino, i cittadini si sono ritrovati sotto 3 metri di neve; molti meteorologici lo hanno definito come un evento straordinario. Per via della neve, molti tetti sono crollati.

AO