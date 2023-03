Inflazione. Istat: forti cali per tutti gli acquisti delle famiglie

(DIRE) Roma, 14 mar. – Nel quarto trimestre del 2022 “i consumi finali nazionali sono diminuiti dell’1,1%”. In particolare, spiega l’Istat nella nota mensile, “tra ottobre e dicembre, la spesa delle famiglie sul territorio ha mostrato forti cali per tutti i tipi di acquisti: i beni durevoli e i servizi sono diminuiti rispettivamente dell’1,9% e dell’1,5% e la spesa per beni non durevoli dell’1,3%, segnando la terza flessione congiunturale consecutiva”. Nello stesso periodo, prosegue l’Istat, “gli investimenti fissi lordi hanno registrato un forte recupero congiunturale (+2,0%) sostenuti dall’aumento della spesa per impianti, macchinari e armamenti (+1,9%) al cui interno è stata particolarmente vivace la componente dei mezzi di trasporto (+4,2%) e da quella per i fabbricati non residenziali (+3,0%). Da segnalare anche il deciso incremento della spesa per prodotti di proprietà intellettuale (+2,9%)”. (Lum/ Dire) 12:10 14-03-23

(Foto di repertorio)