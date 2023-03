Roma. Trastevere, conclusa riqualificazione Cortile in Mica Aurea

(DIRE) Roma, 15 Mar. – Si è concluso il progetto di riqualificazione e valorizzazione del Cortile di San Cosimato, rinominato Cortile in Mica Aurea, nel quartiere Trastevere di Roma. La riqualificazione del cortile, all’interno del Presidio Nuovo Regina Margherita della ASL Roma 1, è stata sostenuta da FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo a seguito del risultato ottenuto al decimo censimento ‘I Luoghi del Cuore’ e alla presentazione di un progetto da parte dell’Associazione Trastevere Attiva ODV, in virtù di un accordo con ASL ROMA 1, al Bando per la selezione degli interventi che il FAI lancia dopo ogni edizione del censimento.

L’obiettivo progettuale dell’Associazione Trastevere Attiva, insieme alla ASL Roma 1, è di valorizzare questo prezioso luogo per renderlo fruibile a favore di tutto il Rione, trasformandolo in un oasi di pace e cultura. Questo sarà possibile grazie alla sinergia in rete di altre realtà territoriali (associative e istituzionali): arte, storia, bellezza saranno gli elementi per una ‘integrazione sociale rigenerativa’. Sabato 18 marzo 2022, ore 11.00, Trastevere Attiva presenta l’intervento di riqualificazione del Cortile in Mica Aurea, reso possibile grazie al contributo di FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto ‘I Luoghi del Cuore’ e al cofinanziamento di Regione Lazio e dalla stessa associazione.

La presentazione dell’intervento è aperta alla Stampa e alla Cittadinanza con ingresso dal protiro in Piazza San Cosimato. Intervengono: Roberta Volpini Direttore Generale f.f. ASL Roma 1 Massimiliano Ambrosini Direttore U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti ASL Roma 1 Gianfranco Caldarelli Presidente dell’associazione Trastevere Attiva OdV Luana Piastra Vice Presidente dell’associazione Trastevere Attiva OdV Daniela Bruno Vice Direttrice Generale FAI per gli Affari Culturali Giuseppe Morganti Presidente regionale FAI Lazio Marilda De Nuccio – Vice Capodelegazione FAI Roma Lorenza Bonaccorsi – Presidente Municipio Roma I Centro Stefano Marin – Assessore Politiche Ambientali, Rifiuti, Rapporti con i Cittadini, Municipio Roma 1. (Com/Red/Dire) 13:22 15-03-23