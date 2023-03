Pugilato. Mondiali femminili, vincono Testa e Sorrentino

A New Delhi, quarta giornata

(DIRE) Roma, 19 mar. – Il Mondiale Elite Femminile 2023, indetto dall’IBA e organizzato dalla federboxe indiana è in corso di svolgimento in quel del K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India). Kermesse iridata, cui partecipano 380 atlete (di cui 8 azzurre, ndr) in rappresentanza di 74 nazioni, il cui programma è il seguente: 16-23 Marzo Fasi Preliminari; 24 Marzo Giornata di Riposo; 25-26 Marzo FINALISSIME.

Oggi (18/3) nella quarta giornata sono in gara 2 Azzurre: 16° 57 Kg Testa vs Reyes GUA 4-1 16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS 4-1 Grazie a un doppio 4-1 sia IRMA Testa, Vittoriosa nei 16 57 Kg sulla guatemalteca Reyes, sia Giordana Sorrentino, impostasi sulla Russa Paltseva, volano agli ottavi. La Testa si giocherà il pass per i quarti con la vietnamita Thi Thahn Hao, mentre la Sorrentino si troverà di fronte la portoricana Rosado. Domani (20/3) saranno due le azzurre a infilarsi i guantoni: 20/3 8° 52 Kg Charaabi vs Suraci AUS RING B H 9.45 8° 54 Kg Savchuk vs ECHEGARAY AUS RING B H 13.45 L’evento è integralemente trasmesso in diretta streaming (Com/Gas/ Dire) 18:29 19-03-23