Farine insetti: Fiesa, “Bene Lollobrigida su etichettatura, cittadini devono avere informazioni chiare e complete”

“Accogliamo con soddisfazione la firma, da parte del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dei decreti che impongono etichette chiare e visibili per i consumatori sui prodotti a base di farine di grillo, locuste, vermi della farina e larva gialla”.

Così Daniele Erasmi, Presidente nazionale di Fiesa Confesercenti.

“Di fronte al parere dell’Efsa, sulle farine in oggetto, dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza sanitaria, c’è poco da dire. Altra cosa è la questione del gradimento, della cultura alimentare, della coerenza con la storia agroalimentare di un paese. Su questo ognuno si orienterà secondo la sua propensione: la cosa importante però è garantire chiarezza al consumatore che deve essere messo nelle condizioni di scegliere in modo informato e consapevole. È fondamentale, quindi, che i consumatori abbiano informazioni complete e puntuali per permettere a chi non vuole nutrirsi di prodotti così lontani dalla nostra tradizione alimentare di avere brutte sorprese, come Fiesa Confesercenti ha chiesto più volte. Adesso attendiamo, fiduciosi, il via libera dalla Commissione Ue perché i decreti diventino operativi”.

(Foto di repertorio)

Comunicato stampa