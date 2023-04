Sudafrica, respinto parco eolico: “le pale eoliche innervosiscono gli elefanti”

22:10 – In Sudafrica è stata respinta la proposta di realizzare un parco eolico adiacente ad una riserva naturale, perché “c’è il rischio che li innervosisca”.

La diatriba in atto vede contrapposti l’Addo Elephant National Park che ospita oltre 600 elefanti ed il progetto edile di 200 impianti eolici. Le turbine potrebbero aiutare una nazione intera in piena crisi energetica, che sta cercando metodi alternativi per produrre più energia elettrica.

C’è il rischio concreto che questo abbia un impatto sul loro modo di comunicare” e sul loro livello di stress. Questo è quanto affermato da Angela Stoeger-Horwath, esperta del comportamento animale dell’Università di Vienna. (Fonte ANSA)