DEF. Governo chiede alle Camere 3,4 Mld di deficit per taglio del cuneo fiscale

E 4,5 mld nel 2024 per la riduzione delle tasse

(DIRE) Roma, 13 Apr. – Il governo chiede alle Camere l’autorizzazione a utilizzare risorse in deficit pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024. E’ quanto si legge nella relazione al Parlamento allegata al DEF. I 3,4 miliardi, come annunciato, andranno a finanziare il taglio del cuneo fiscale ai lavoratori con redditi medio bassi. “Il calo di potere di acquisto causato dall’inflazione si è concentrato sulla fascia di lavoratori a reddito fisso, che in questa fase occorre tutelare in modo particolare.

Occorre inoltre un provvedimento in grado di sostenere lo slancio nel mercato del lavoro, i cui progressi generatisi nel corso degli ultimi anni vanno preservati, generando maggiore occupazione e, per questa strada, maggiori redditi”, prosegue la relazione. “In quest’ottica, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi può contribuire al duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e al contempo limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale”.

Per quanto riguarda il tesoretto da 4,5 miliardi di euro, il governo spiega nel Def che destinerà quelle risorse alla riforma del fisco. (Lum/ Dire) 15:38 13-04-23