USA: un forte alluvione si è abbattuta sulla Florida

Il brutto tempo nonostante la Primavera sembra non voler arrivare, a Fort Lauderdale in Florida negli Stati Uniti, si è abbattuto un forte diluvio, che ha creato diverse inondazioni. Una delle alluvioni più intense della storia che la città abbia mai visto, in poche ore è caduta tanto acqua quanto in un mese. Sono stati registrati 600 mm di acqua.

Secondo la meteorologa Ana Torres-Vázquez. Un fenomeno del genere potrebbe capitare con una grande urgano, un evento che capita una volta ogni mille anni. Le piogge torrenziali e l’alluvione hanno sospeso momentaneamente il servizio ferroviario ad alta velocità nella regione della contea di Broward e la chiusura dell’aeroporto della città, centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati. Le scuole pubbliche sono rimasta chiuse per 24 ore.

Attivi i soccorsi che hanno aiutato le persone in difficoltà, non sono stati segnalati né feriti e né morti. (fonte: skytg24.it).

AO