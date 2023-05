Lavoro. Mulè (FI): Segnale importante 4 mld per taglio cuneo fiscale

(DIRE) Roma, 3 Mag. – “Quello che è accaduto sulla votazione per la nota di aggiornamento al DEF è stato un problema aritmetico e non politico, si è trattato di un brutto scivolone che non doveva succedere, ora ci attrezzeremo affinchè non riaccadano cose del genere. Si è posto rimedio immediatamente e ora si va avanti guardando ai provvedimenti”.

Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia intervenendo a Metropolis, su Repubblica Tv. Il deputato ‘azzurro’ sottolinea: “Abbiamo dato un segnale importante ai lavoratori stanziando circa 4 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale per i redditi medio bassi in modo di mettere più soldi nelle tasche delle persone”.

“Le modifiche introdotte sui contratti a tempo determinato – prosegue Mulè – sono rilevanti perché vanno incontro alle richieste delle aziende che in questo modo possono crescere e, chiaramente se un’impresa investe per formare i lavoratori e la società va bene sul mercato non ha alcun interesse a licenziare ma anzi li stabilizza a tempo indeterminato”. (Com/Pol/ Dire) 21:50 03-05-23