RdC. Mancini (FdI): Da Governo nuove misure per definitivo superamento

(DIRE) Roma, 18 Mag. – “Il Governo, con il supporto della Maggioranza che lo sostiene, sta adottando nuove misure per il superamento del reddito di cittadinanza e per consentire lo sviluppo di nuove competenze lavorative attraverso corsi di formazione, potenziamento dei centri per l’impiego e l’adozione di un sistema informativo realizzato dall’Inps per far fronte alla domanda e richiesta di lavoro.

Il Governo in carica sta affrontando gli effetti delle politiche con al centro il reddito di cittadinanza che si sono rivelate estremamente gravose quanto all’impatto sulla finanza pubblica, ma soprattutto totalmente inefficaci sul piano delle politiche attive avendo generato, peraltro, effetti distorsivi nel mercato del lavoro le cui conseguenze investono in modo drammatico l’intero sistema produttivo.

Siamo certi che il nuovo corso intrapreso dall’esecutivo Meloni darà i suoi frutti e di questo vogliamo ringraziare il ministro Calderone per il suo impegno”. Lo dichiara nel corso del question time la senatrice di Fratelli d’Italia Paolo Mancini. (Uct/ Dire) 15:40 18-05-23