(DIRE) Roma, 19 Mag. – “Alcune immediate misure contro il dissesto Maltempo Magi: realizzare piano assesto idrogeologico perché ciò che stiamo vedendo in Emilia Romagna non accada più: implementare il Pai, il piano di assesto idrogeologico, in ogni comune; costruire nuovi laghi per raccogliere l’acqua piovana; favorire gli investimenti sia pubblici che privati nelle reti idriche, secondo le linee guida del PNRR per ridurre drasticamente la dispersione d’acqua. E poi, avere la consapevolezza che la causa di questi eventi è il cambiamento climatico, e agire di conseguenza”.

Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Inoltre, per velocizzare gli interventi, si dovrebbe prevedere la possibilità di procedure in deroga: otto mesi fa ci fu l’alluvione nelle Marche, sono stati stanziati quasi 100 milioni di euro ma da allora non è stato speso neanche un euro, perché pur essendo in emergenza la situazione è gestita con regole ordinarie”, conclude Magi. (Lum/ Dire) 11:46 19-05-23