Monza e Brianza: la Polizia di Stato interviene in un appartamento in città per due sorelle ultraottantenni decedute

Nella mattinata odierna verso le ore 09.00 è pervenuta alla sala operativa della Questura di Monza e della Brianza una segnalazione da parte di una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che allertata da un amministratore di condominio, preoccupato perché da giorni non vedeva le due anziane sorelle ultraottantenni, una volta entrati nell’abitazione ne riscontravano l’avvenuto decesso.

Sul posto convergevano personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante e del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica per gli accertamenti del caso, riscontrando come le due donne ultraottantenni fossero prive di vita, in due stanze diverse della casa ed in avanzato stato di decomposizione. L’abitazione si presentava quasi completamente ripiena di rifiuti ivi accumulati.

Dai primi riscontri la porta dell’appartamento era regolarmente chiusa dall’interno, nè da un primo esame si rilevano evidenti segni di violenza. Disposto l’intervento del medico legale, con accertamenti in corso per contestualizzare l’accaduto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/MonzaedellaBrianza/articolo/223164746df2ea5cb363393135