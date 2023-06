Nuovo PSR: la Regione sostiene il benessere animale

Pubblicato bando: dotazione finanziaria di 12 milioni di Euro per l’annualità 2023

Agricoltura – Catanzaro, 07/06/2023

Favorire la diffusione di pratiche allevatoriali sempre più sostenibili e aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate.

Questo l’obiettivo sotteso all’intervento di sviluppo rurale relativo al benessere rurale, il cui bando è stato pubblicato ed è disponibile sul sito www.calabriapsr.it, con una dotazione finanziaria complessiva – per l’annualità 2023 – di 12 milioni di euro.

“La misura in questione – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – punta ad affermare un principio fondamentale, quello del rispetto del benessere degli animali in quanto essere senzienti, con riflessi positivi in termini di migliore sanità animale, attraverso tecniche di allevamento che comportino minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche, nonché una maggiore attenzione alla biosicurezza , con rilevanti benefici anche in termini di inquinamento ambientale”.

Gli investimenti programmati hanno come obiettivo la graduale eliminazione dell’impiego di ogni forma di allevamento in gabbia e prevedono un sostegno per ogni capo di bestiame adulto a favore degli allevatori che assumano l’impegno di adottare una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento, per almeno 5 anni. I termini per la presentazione delle domande resteranno aperti fino al 15 giugno prossimo: la partecipazione è riservata ad allevatori singoli o associati e ad enti pubblici gestori di aziende agricole.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?33379