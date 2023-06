Il cordoglio del Leo Club Reggio Calabria Host per la morte di Leo Iiriti

Un cittadino modello, un professionista serio, un uomo garbato ed esemplare, un socio attivo e trascinatore. Leo Iriti è stato questo e tanto altro, per chi lo ha conosciuto ma per la città tutta, un esempio di cittadinanza attiva che deve oggi far riflettere tutta la comunità giovanile reggina, forse oggi priva di quelle basi che hanno fatto di Leo e dei suoi tanti amici e soci del Leo Club Reggio Calabria Host leader e professionisti affermati della comunità reggina.

Ogni parola sarà superflua ma mai banale se detta nel ricordarlo, ma certamente saranno le azioni che noi cittadini faremo, per il bene della nostra città, a rendere vivo il ricordo di Leo e dei tanti cittadini attivi troppo prematuramente scomparsi. Con queste parole il Leo Club si unisce al dolore della famiglia e dei cari tutti.

Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli