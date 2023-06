Berlusconi. Taormina: Renzi? Vittima giustizia a targhe alterne, non equiparabile a cav

(DIRE) Roma, 14 Giu. – “Renzi è perseguitato dalla giustizia a targhe alterne. C’è stato un periodo nel quale i favori giudiziari, soprattutto quando era al vertice del potere, lo hanno gratificato. Sono molto presente a Firenze e per molto tempo ho visto Matteo in grande spolvero dal punto di vista delle garanzie da parte del sistema giudiziario. Successivamente, invece, è accaduto e sta accadendo il contrario.

Attualmente lo ritengo un perseguitato, pur se non equiparabile a Berlusconi. Quella sorte giudiziaria non l’ha avuta nessuno”. A dirlo lo storico avvocato di Berlusconi Carlo Taormina in un’intervista al quotidiano L’Identità. (Uct/ Dire) 17:24 14-06-23