Acqua. Lollobrigida: grazie a Rinaldo per ‘Nobel’

Risultato straordinario per l'Italia

(DIRE) Roma, 20 Giu. – “Siamo lieti di annunciare che l’Italia ha raggiunto un traguardo senza precedenti nel campo della ricerca sull’acqua. Il professor Andrea Rinaldo è stato insignito del prestigioso Stockholm Water Prize, considerato il premio Nobel per gli studi sulle risorse idriche. È la prima volta che un italiano si aggiudica tale riconoscimento.

Un riconoscimento che riveste un ruolo fondamentale per l’importanza dell’acqua come risorsa per l’agricoltura”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo al Masaf durante la cerimonia di inaugurazione della gigantografia, posta all’ingresso del Ministero, dedicata all’accademico e che ha visto anche la partecipazione del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

“Desidero ringraziare il professore per la sua dedizione e il suo impegno nella ricerca- ha aggiunto il ministro Lollobrigida – I suoi studi hanno dato luogo a risultati straordinari che arricchiscono l’Italia e tutta la comunità scientifica. Auspico che questo premio Nobel per l’acqua continui a ispirare e a promuovere l’importanza della ricerca e dello sviluppo nel campo delle risorse idriche”. (Vid/ Dire) 18:17 20-06-23