USA: sparatoria a Seattle

Ennesima strage provocata dalla furia omicida dell’essere umano, con un’arma addosso. Lo scenario sanguinoso è avvenuto nella città di Seattle nello stato di Washington, in una sala per narghilè nel quartiere di Mount Baker.

Tre i morti e sei i feriti, di cui una è in condizioni critiche. Gli agenti sono intervenuti sul posto alle ore 04.30, dopo una chiamata al 911.

Le autorità hanno dichiarato di aver trovato due uomini morti e una donna ferita con arma da fuoco, quest’ultima è stata trasportata in ospedale, ma il suo corpo per le ferite riportate, non ha retto. Ancora non si conosce il movente della sparatoria (fonte: tgcom24.it).

AO