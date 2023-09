27 arresti in Spagna per riciclaggio di oltre 65 mln di € di proventi della droga

Una rete criminale composta da cittadini albanesi e cinesi era coinvolta nella produzione, nel traffico e nel riciclaggio di beni criminali

La polizia nazionale spagnola (Policía Nacional), sostenuta da Europol, ha smantellato una rete criminale coinvolta nel traffico di droga e nel riciclaggio di ingenti somme di profitti criminali. L’indagine è stata avviata nel 2021 sulla base di un rapporto dell’intelligence di Europol, che ha portato all’identificazione di un’organizzazione dedita al traffico di droga. Il gruppo criminale era guidato da cittadini albanesi ed era attivo nella produzione e nel traffico di marijuana, ma organizzava anche attività di riciclaggio di denaro su larga scala per organizzazioni di traffico di droga. Hanno utilizzato il cosiddetto sistema hawala di attività bancarie sotterranee, lavorando a stretto contatto con i cittadini cinesi.

Le azioni delle forze dell’ordine il 17 luglio 2023 hanno portato a:

– 27 arresti in tutta la Spagna ad Alicante, Barcellona, ​​Madrid, Malaga, Siviglia e Valencia;

– Sequestri di orologi e gioielli di lusso per un valore superiore a 400.000 euro;

– Sequestri di automobili di fascia alta, telefoni, cellulari criptati e 615.000 euro in contanti.

65 milioni di euro di fatturato legato al riciclaggio di denaro

Gli investigatori stimano che la rete criminale abbia riciclato oltre 65 milioni di euro provenienti da attività di traffico di droga in meno di un anno, solo tra maggio 2020 e marzo 2021. I cittadini cinesi hanno svolto un ruolo importante in queste attività criminali riciclando elevate quantità di beni criminali attraverso attività legali. Queste ingenti somme di denaro passerebbero prima attraverso queste strutture legali e poi sarebbero compensate altrove. Infine, i beni criminali raggiungevano il Paese di origine e ivi venivano investiti.

Gli “hawaladar”, di origine albanese, operavano come entità bancaria illegale, effettuavano trasferimenti e nascondevano ingenti somme di denaro provenienti dallo spaccio di droga. Ciò serviva a finanziare nuove operazioni criminali. A capo della rete criminale c’erano due cittadini albanesi, uno era il leader mentre l’altro assumeva il ruolo di tenente e contabile. Due cittadini cinesi hanno lavorato per loro in qualità di coordinatori gestendo un ampio portafoglio di numerose strutture asiatiche sparse in tutta la Spagna, che servivano programmi di riciclaggio di denaro per i profitti del traffico di droga.

Il ruolo dell’Europol

Europol ha agevolato lo scambio di informazioni e fornito supporto analitico. Durante la giornata di azione, Europol ha inviato due esperti in Spagna per effettuare controlli incrociati delle informazioni operative in tempo reale e supportare gli investigatori sul campo con competenze tecniche e di recupero dei beni.

Con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, supportiamo i 27 Stati membri dell’UE nella loro lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme gravi di criminalità organizzata. Collaboriamo anche con molti stati partner extra UE e organizzazioni internazionali. Dalle varie valutazioni delle minacce alle attività operative e di raccolta di informazioni, Europol dispone degli strumenti e delle risorse necessarie per fare la sua parte nel rendere l’Europa più sicura.

comunicato stampa Europol