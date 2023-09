Ondata di immigrati diretti verso gli USA

L’istituto nazionale messicano per la migrazione (Inm), ha fatto sapere che verranno messi a disposizione più agenti di immigrazione sulle rotte ferroviarie. Molti messicani stanno lanciando il proprio Paese, per dirigersi negli Stati Uniti, attraverso treni merci e autostop, tutti diretti a nord per avvicinarsi al confine della Nazione a stelle e strisce.

Una carovana con a bordo 3 mila migranti era partita da Monterrey per andare verso gli USA, ma è stata bloccata nello Stato settentrionale messicano di Coahuila.

I funzionari dell’Inm incontreranno anche i rappresentanti del più grande operatore ferroviario del Messico, Ferromex, per discutere su nuove misure per affrontare la crisi.

Due giorni fa, Ferromex ha sospeso “temporaneamente” il servizio su diverse linee ferroviarie in direzione Nord, dopo diverse segnalazioni di una mezza dozzina di migranti che erano feriti e alcuni addirittura morti Sottolineando che il gesto è stato compiuto per “proteggere l’integrità fisica dei migranti” (fonte: ansa.it).

