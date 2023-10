Porti. Occhiuto: direttiva UE distruggerà Gioia Tauro

“Comunità nazionale è distante da decisioni Europa”

(DIRE) Reggio Calabria, 2 Ott. – “Governo una Regione che ha il primo porto d’Italia, Gioia Tauro, che movimenta 3,5 milioni di container l’anno. Ho sotto gli occhi quanto sta diventando importante il Mediterraneo in termini di logistica soprattutto per l’Europa.

Il porto di Gioia Tauro rischia di perdere grande della propria competitività per via di una direttiva della Commissione europea nata per penalizzare chi inquina e che distruggerà il Porto di Gioia Tauro e il settore del transhipment”.

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo oggi a Torino al 2° festival delle Regioni e Province autonome d’Italia.

“Nel nostro scalo – ha aggiunto – la percentuale di queste lavorazioni è del 65%.

Succederà che i terminalisti porteranno le merci nei porti del Nord Africa e non nei porti europei, per pagare meno tasse.

Anche questo tema – ha concluso – dovrebbe essere più attenzionato dalla comunità nazionale, perché spesso siamo troppo distanti dalle decisioni dell’Europa”. (Red/Dire) 16:36 02-10-2