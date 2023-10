Il gradimento di Lula è in calo del 51,4%

I cittadini del Brasile, non apprezzano più di tanto l’operato del loro Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che ha un gradimento del 51,6%, ma è diminuito di 2,5 punti, rispetto a un sondaggio effettuato in precedenza dall’Istituto Paraná Pesquisas.

La disapprovazione del Leader è aumentata del 43,5%, con un aumento di 4,3 punti percentuali.

L’economia è rimasta la stessa da quando Lula è entrato in carica da Gennaio 2023, secondo il 41% degli intervistati, mentre il 30,5% dichiara che l’economia è migliorata, ma allo stesso tempo il 27% dichiara che vi è stato un peggioramento.

Il 29,4% ha dichiarato di essere ottimisti sulle tasse di un futuro prossimo , e che non si aspettano cambiamenti, ma il 31,3% teme che la situazione potrebbe aggravarsi.

Paraná Pesquisas ha intervistato 2.020 persone fra il 29 settembre e il 3 ottobre in 162 città del Paese, in un sondaggio che ha un margine di errore di +/- 2,2 punti percentuali (fonte: ansa.it).

AO