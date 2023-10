Morfosis/Coffee House Palazzo Colonna: 20, 21 e 22 Ottobre

Una collezione pensata per far vibrare ogni singolo giorno prendendosi il piacere di scegliere e mixare a proprio piacimento capi che si amalgamano restituendoci ogni volta un’immagine differente.

La stilista Alessandra Cappiello presenterà la nuova collezione con un trunk-show nella settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre 2023 dalle ore 11,00 alle 19.00.

Morfosis trasforma così il concetto di imperfezione in qualcosa di positivo, legato all’idea che proprio una storia caledoscopica possa aumentare il desiderio o il bisogno di continuare a sperimentare e di trovare un nuovo equilibrio, il proprio.

Gli abiti diventano una tela sul quale poter esprimere i propri sogni e desideri attraverso un abbigliamento elegante, contemporaneo e di tradizione sartoriale.

In quest’ottica vestirsi è un modo di provare piacere, esprimersi, divertirsi anche nella quotidianità sempre attraverso la propria unica personalità e in modo raffinato.

Alta qualità, dettagli unici, texture innovative e materiali preziosi sono le parole chiave per uno stile urbano ed insieme magico e esclusivo attraverso abiti che stanno bene e fanno star bene, capi che proprio vorremmo sempre ritrovare nel nostro armadio destinati a restare nel tempo, particolari sartoriali che fanno la differenza.

La delicatezza delle sete, la leggerezza delle piume e delle organze, la preziosità delle lane e la palette calda e vibrante dei colori accompagnano così la donna in un nuovo territorio di libertà dove sentirsi unica, dove vestirsi per piacere a sé stessa, calarsi in un salvifico glamour e giocare con accorgimenti preziosi che diventano sostanza.

Sempre nella continuità con l’artigianato, la manualità e la preziosità di una volta, la ricerca dei dettagli dei materiali sono il frutto della collaborazione coi migliori artigiani e atelier europei e tendono all’obiettivo di un prodotto finale mai scontato, non omologato.

comunicato stampa